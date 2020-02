24. Kornwestheimer Stadtlauf

Start und Ziel sind in der Bahnhof-/ Ecke Güterbahnhofstraße.

Die Strecke führt durch die Innenstadt Kornwestheims. Beim Hauptlauf ist eine Runde 2 km lang und es sind fünf Runden zu laufen. Gleich nach dem Start geht es etwas bergauf, doch dann ist die Strecke eben bevor es in Richtung Start und Ziel bergab geht. Die gute Stimmung an der Strecke ist Stimulanz für die Läufer. Zusätzlich zum Hauptlauf wird ein 1-und 2-km-Schülerlauf durchgeführt. Bei den Schülerläufen müssen die Kids eine bzw. zwei Runden über je ein Kilometer laufen. Zusätzlich findet für die Kornwestheimer Schulen ein Schulcup statt. Hierbei handelt es sich um einen Staffelwettbewerb über 6 x 500 m. Die Kindersportschule der Stadt Kornwestheim eröffnet den Lauf auf der 1 km Strecke. Interessierte sollten sich bis zum 25. April 2020, 12 Uhr zur Teilnahme anmelden. Nachmeldungen und Umkleiden/ Duschen in der Silcher-Sporthalle, Jakob-Sigle-Platz 9.