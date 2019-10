Vida! Tango Argentino

In VIDA! bringen Nicole Nau und der Choreograf, Tänzer und Multiinstrumentalist Luis Pereyra den echten Tango Argentino in seiner magischen puren Form auf die Bühne.

Sie erschaffen dabei ein ausdrucksstarkes neues Werk mit authentischen, berührenden Choreografien, verzichten auf Allüren und Klischees und überzeugen stattdessen durch die Intensität des Ursprungs. Tänzer erster Weltklasse begleitet von Musikern präsentieren hinreißende Musik-, Tanz-, Stepp- und Show-Einlagen. Der betörende Reiz wird durch den fließenden Rollentausch der Tänzer zu Musikern und Sängern intensiviert. Der mit dem TONY Award ausgezeichnete Künstler Luis Pereyra erschafft in „VIDA!“ ein Werk, in dem moderne Inszenierung verschmilzt mit traditioneller, archaischer Kultur Argentiniens, die dieses Land so sehr prägt.