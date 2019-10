Wohltätigkeitskonzert

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Zugunsten von Gemeinsam e. V. für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung im Kreis Ludwigsburg spielt das Große Blasorchester in diesem Jahr zum 28. Mal.

Über 80.000 Euro konnten bisher für Gemeinsam e. V. eingespielt werden, was die Städtischen Orchester sehr stolz stimmt. Die Lokalmatadore unter der Leitung von Gunnar Dieth werden auch in diesem Jahr mit einem Programm aufwarten, das die gesamte Bandbreite des Orchesters von der klassischen Blasmusik bis hin zu den Big-Band-Arrangements beinhaltet. Nach dem Erfolg von 2017 wird in diesem Jahr wieder das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unter der musikalischen Leitung von Prof. Stefan R. Halder den Abend bereichern.

Lassen Sie sich überraschen! Ein buntes Programm mit abwechslungsreicher Literatur ist garantiert – Blasmusik vom Feinsten für einen guten Zweck.