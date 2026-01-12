Es wartet wieder eine spannende Geschichte auf unsere Lesehasen!

Dieses Mal sind es keine gewöhnlichen Lesehasen - es sind die Halloween-Lesehasen! Verkleidungen sind herzlich willkommen! Ob Hexe, Kürbis oder einfach kunterbunt - wir freuen uns auf kreative Kostüme.

Mit Beamer und Leinwand erleben die kleinen Bücherfreunde ein Bilderbuch einmal ganz anders. Es wird mal lustig, mal traurig, mal abenteuerlich und mal gemütlich, mal wird es laut, mal leise und immer gibt es überraschendes zu Entdecken. Im Anschluss wird gemeinsam zur Geschichte passend gebastelt.

Für Kinder ab 3 Jahren.