Lesekiste: Das sanfte Lied des Nebels

Nachdem das Studio am Blarerplatz lange Zeit vor allem als Probebühne genutzt wurde, erstrahlt es seit der Spielzeit 2015/2016 wieder in neuem Glanz. Im kleinen aber feinen Theatersaal finden 60-70 Zuschauer:innen Platz und im neugestalteten Foyer gibt es an Wochenenden und Abenden diverse Kalt- und Heißgetränke. Mit dem Studio ist die Junge WLB wieder mitten ins Herz der Stadt gerückt – aber auch der Abendspielplan ist immer wieder mit kleineren Produktionen am Blarerplatz zu Gast.