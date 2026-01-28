Lesekreis in der Buchhandlung Rau

Nur wenige Tage vor der Lesung mit Ewald Arenz treffen wir uns in der Hohenlohe'schen Buchhandlung Rau und tauschen uns aus über den Roman und das, was uns beim Lesen bewegt und das, was hängen geblieben ist.

Ganz ausdrücklich eingeladen sind auch alle die, die noch nicht (fertig) gelesen haben und einfach mal hören möchte, was andere über das Buch sagen. Im Lesekreis sammeln wir auch alle Fragen, die wir dem Autor bei der Abschlussveranstaltung stellen wollen.

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Zur besseren Planung kann die Anmeldung vor Ort, telefonisch unter 07941-91980 oder per Mail info@rau-buch.de erfolgen.

Spontane Gäste sind aber ebenso herzlich willkommen.