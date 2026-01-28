Lesekreis zu "Alte Sorten" in der Bücherwelt Heyer

In gemütlicher Runde möchten wir uns darüber austauschen, was uns an diesem Buch besonders bewegt hat, neue Perspektiven erkunden, Parallelen zu anderen Lebenssituationen finden und selbstverständlich auch Kritisches erörtern.

Ein Abend der leisen Töne in unserer oftmals so lauten Welt.

Die Veranstaltung findet in der Bücherwelt Heyer, Poststraße 65, 74613 Öhringen, statt und ist kostenlos.

Zur besseren Planung kann die Anmeldung vor Ort, telefonisch unter 07941-9634207 oder per Mail info@buecherwelt-heyer.de erfolgen.

Spontane Gäste sind aber ebenso herzlich willkommen.