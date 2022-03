LeseLust 2022

Die LeseLust ist eine Literaturreihe in Ansbach, die sich seit dem Beginn im Jahr 2004 zur Aufgabe gemacht hat, das literarische Spektrum Frankens in den Mittelpunkt zu stellen. Sie findet jedes Jahr im Frühjahr statt. Autorinnen und Autoren der verschiedenen Genres sind hier vertreten und präsentieren auf Lesungen ihre Werke. Die Themen sind immer breit gefächert und zeigen die beeindruckende Vielfalt der Schriftsteller, die in Franken geboren sind, hier leben oder über Franken schreiben.

Die ursprünglich für Mai 2021 geplante Serie wurde aufgrund der Corona Pandemie verschoben. Wir freuen uns sehr, dass sich nun vom 24. April bis zum 29. Mai 2021 die zweiten Bewerber für den August Graf von Platen Literaturpreis (2022) präsentieren, der im Rahmen der LesArt im Herbst verliehen wird.

Das detaillierte Programm der 19. LeseLust ist im April erhältlich.

Freuen Sie sich mit uns auf ein LeseLust-Festival, das Literatur zum Erlebnis macht!

LeseLust wird veranstaltet vom Kulturforum Ansbach mit freundlicher Unterstützung von:

Lions Club Ansbach

Hilterhaus Stiftung

Stadt Ansbach

VR-Bank Mittelfranken West

Kunsthaus Reitbahn 3