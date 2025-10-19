Leselust - Tübinger Kinder- & Jugendbuchwoche

Leselust wecken – das ist das Ziel der Stadtbücherei Tübingen.

Wie jedes Jahr im Oktober lädt die Kinder- und Jugendbuchwoche mit rund 20 Veranstaltungen Kinder, Jugendliche, Familien und Schulklassen zum Entdecken von Literatur ein.Höhepunkte der Woche sind u. a. Lesungen von Sybille Hein, Tanya Lieske und Manfred Theisen, eine WAS IST WAS?-Show zu KI und Robotik sowie eine kreative „Silent Reading Party“ für Jugendliche. Auch für die Jüngsten gibt es ein besonderes Angebot: Kindergartengruppen sind herzlich eingeladen zu Kamishibai-Vorlesestunden nach dem Bilderbuch „Zwei für mich, einer für dich“ in der Stadtbücherei und ihren Zweigstellen.

Das Junge LTT bringt Literatur auf die Bühne, in den Tübinger Kinos läuft täglich ein anderer Kinder- oder Jugendfilm, und die Jugendbibliothek der Hauptstelle der Stadtbücherei lädt zum Upcycling-Workshop ein. Im Foyer des LTT lädt eine große Buchausstellung zum Stöbern ein – mit aktuellen Kinder- und Jugendbüchern auf Deutsch, Englisch und Französisch.