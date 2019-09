39. Tübinger Kinder- und Jugendbuchwoche

Theaterstücke, Lesungen, Erzählstunden – im Oktober 2019 lädt die Kinder- und Jugendbuchwoche wieder zum Schmökern und Staunen ein: Die Stiftung Weltethos vergibt den Jugendbuchpreis „Friedolin“, Autor*innen lassen Interessierte an ihrer Arbeit teilhaben, und das LTT-Foyer präsentiert eine frei zugängliche Kinder- und Jugendbuchausstellung, während auf denTheaterbühnen und in weiteren Tübinger Institutionen Geschichten für alle Altersgruppen zum Leben erweckt werden. Höhepunkt ist auch diesmal die Theaterbüchernacht, in der Kinder im LTT übernachten, lesen, Theater spielen und vieles mehr.