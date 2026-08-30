Lesemäuse-Krabbelgruppe

Die Treffen der „Lesemäuse“ sind gedacht für Kleinkinder von 1,5 bis 3 Jahren mit einer Begleitperson. Die Krabbelgruppe gibt allen Kindern die Chance, von Anfang an mit Büchern aufzuwachsen.

Hier haben (Groß-)Eltern und Kinder zusammen Spaß, singen, spielen und entdecken die spannende Welt der Bücher. Danach ist freies Stöbern in der Stadtbücherei bis 11 Uhr möglich.

Eine Anmeldung per Mail an ist erforderlich und immer ab dem 15. des Vormonats möglich.

Einlass: 9.45-10 Uhr. Wir beginnen pünktlich!

Alle Termine des 2. Halbjahres 2026: 16.10. |13.11. | 11.12.

Eintritt frei.