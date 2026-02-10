Lesemäuse-Spezial zum Thema "Apfel"

Bei den Mössinger Lesemäusen dreht sich am Freitag, 02. Oktober 2026 von 15.00 bis 16.00 Uhr alles um das Thema „Apfel“.

Vorgelesen wird das Bilderbuch „Mäuschens Äpfel“ von Frances Stickley: Die hungrige Maus hat vier wunderschöne Äpfel gefunden und freut sich schon auf den Festschmaus. Doch dann taucht ein riesiger Bär auf, der alle Äpfel für sich allein haben will. Teilen kommt für ihn nicht infrage. Doch die kleine Maus gibt nicht so schnell auf.