LeseMini: „Helma legt los“ von Ute Krause

Helma ist ratlos: Als einzige Schülerin in der Hühnerschule kann sie keine weißen Eier legen. Helma produziert ein Ei nach dem anderen – alle in leuchtenden Farben! Wohin nun mit den vielen bunten Eiern? Schließlich darf niemand von Helmas Malheur erfahren. Da hat Helma eine geniale Idee: Sie wird sich verkleiden und die Eier auf dem Bauernhof verstecken! Am nächsten Morgen, dem Ostersonntag, wundern sich die Tiere über die schönen Eier, die sie überall finden. Nur Kuh Mona hat genau gesehen, wer die Eier verteilt hat: Es war der Hase! Die Geschichte wird als Bilderbuchkino vorgetragen.

Preis

Eintritt frei

Hinweis

Für Kinder von 4 – 6 Jahren, Anmeldung erforderlich unter 0711 3512-2960 oder kinderbuecherei@esslingen.de

Präsentiert vonStadtbücherei Esslingen