LeseMini: „Heute bestimme ich die Welt!“ von Trygve Skaug

Was wäre, wenn Kinder in der Welt bestimmen dürften? Klar, dann gäbe es Kekse für alle und jede:r bekäme das liebste Geburtstagsgeschenk. Dann gäbe es aber auch Autos, die laufen, statt mit Benzin zu fahren, Omas, die Kindern in Bibliotheken vorlesen, damit sie sich nicht so alleine fühlen, und Lichterketten, die die Dunkelheit erhellen, damit man sich auf dem Nachhauseweg sicher fühlt ...

Hinweis

Für Kinder von 4 – 6 Jahren, Ohne Anmeldung