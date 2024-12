LeseMini: „Im Wald ist Schlafenszeit“ von Dianne White

Langsam wird es kalt und ungemütlich im Wald. Zeit für den Winterschlaf! „Warum muss ich schlafen, wenn alle anderen Tiere noch wach sind?“, fragt der kleine Bär seine Mama, als ihnen die anderen Waldtiere unterwegs begegnen. Geduldig zeigt die Bärenmama dem kleinen Bären, wie sich nach und nach alle Tiere ein gemütliches, warmes Schlafplätzchen suchen, um zu überwintern. Denn erst nach dem Winterschlaf werden Eis und Schnee geschmolzen sein und alles wird endlich wieder in frischem Grün erstrahlen! So kommt schließlich auch der kleine Bär zur Ruhe und er schläft, behaglich an seine Mama gekuschelt, in der Bärenhöhle ein.