LeseMini: „Karneval im Hühnerstall“ von Kerstin Hau

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Liebe Kinder, liebe Eltern, wir laden euch ein zu einem rauschendes (Vorlese-)Fest mit Fiete Fuchs! Fuchs Fiete ist hungrig. Klar, dass er blitzschnell einen gewitzten Plan fasst, als er von der Verkleidungsparty der Hühner erfährt: Kostümiert als Huhn-das-sich-als-Fuchs-verkleidet-hat schleicht er sich auf das Fest.

Doch kaum unter der Diskokugel angekommen, ziehen ihn die Hühner Heike und Gertrud mit zum Limbo-Tanzen und die Küken zum Heuballenspringen. Fiete nimmt eine Konfettidusche, trinkt mit Cordula auf Schwesternschaft, isst Eierkuchen und hat einen Riesenspaß.