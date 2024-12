Endlich! Paulines Ausbildung zur Glücksfee beginnt!

Mit einem Beutel voller Sternenstaub fliegt sie los zu ihren ersten Einsätzen. Doch irgendwie scheint die Sache mit dem Glück nicht so einfach zu sein: Wegen ihr verpasst eine Frau ihren Bus, ein kleiner Hund fällt in eine Mülltonne und ein Mann bricht sich den Arm. Pauline ist verzweifelt. Ist sie in Wahrheit etwa eine Pechfee? Schon will Pauline aufgeben, doch dann erkennt sie, dass das Glück manchmal einfach einen Umweg nimmt ...