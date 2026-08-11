Einmal im Monat an einem Donnerstag laden wir Kinder ab 3 Jahren zur Vorlesestunde ein. Die Termine sind unregelmäßig, wir veröffentlichen sie hier, in unserer Rundmail und im Veranstaltungskalender des Amtsblatts.

Die Kinder erwartet eine spannende Bilderbuchgeschichte mit anschließender Mitmachaktion. Wegen der großen Nachfrage bieten wir die Leseminis zweimal am gleichen Tag an. Die erste Vorlesestunde beginnt um 15.30 Uhr, die zweite um 16.30 Uhr. Bitte melden Sie Ihr Kind unbedingt an: persönlich, telefonisch (07934-3054) oder per Mail (buecherei@weikersheim.de). Eine Anmeldung ist frühestens 4 Wochen vorher möglich.