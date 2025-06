Lesenächte im Stiftshof

Geschichten zuhören in der stimmungsvollen Atmosphäre des Stiftshof – auch in diesem Jahr warten wieder 12 VorleserInnen mit spannende Geschichten auf viele Zuhörer. Das Motto der diesjährigen Lesenächte ist "Wolkenbruch und Sonnenschein". An jedem Abend lesen zwei VorleserInnen aus einem Buch ihrer Wahl. Aus welchem Buch, wird erst am jeweiligen Abend verraten. In der Pause werden Getränke angeboten.

Bei schlechten Wetter wird das Leseevent in den Stiftskeller verlegt. Seit über 20 Jahren gehört die Veranstaltungsreihe, die vom Kulturreferat, vom Stift und der Stadtbücherei organisiert wird, zum Bad Uracher Kulturleben.