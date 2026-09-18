Lesen für Bier

Feucht-fröhlicher Impro-Spaß

Im Reader’s Irish Pub lesen Marius Loy und Nik Salsflausen Texte, die das Publikum mitbringt – unvorbereitet, unerschrocken und mit Mut zum Absturz. Möbelkataloge werden zu Bühnenszenen, Kündigungsbriefe zu Elegien, Texte der Weltliteratur zum spontanen Sketch.

Nach jeder Runde entscheidet das Publikum per Applaus: War der Text besser oder die Performance? Gewinnt der Vortrag, bekommt Marius oder Nik ein Bier. Gewinnt der Text, geht eines (gern auch alkoholfrei) an die Person, die ihn mitgebracht hat.

Also: Schubladen plündern, peinliche, kuriose oder viel zu gute Fundstücke ans Licht holen. Ihr liefert den Stoff. Die beiden machen Theater draus.