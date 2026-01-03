Lesen für Spritzer

Kunst und Schund bei steigender Betrunkenheit: Im Gutmann Wiener Kaffeehaus lesen und performen Marius Loy und Nik Salsflausen Texte, die das Publikum mitbringt – unvorbereitet und mit Mut zum Scheitern. Ob „Faust“ oder „Apotheken-Umschau“, Gebrauchsanleitung oder Mietvertrag, Selbstgeschriebenes oder Aufgelesenes: (Fast) jede Challenge ist willkommen!

Per Applaus stimmt das Publikum ab, was besser war: Text oder Vortrag.

War der Text besser, gibt es ein Glaserl Spritzer, wie man in Wien zur Weißweinschorle sagt, für die Person, die den Text mitgebracht hat.

War’s der Vortrag, geht ein Spritzer an Marius oder Nik, die ihn trinken, bevor sie erneut ans Mikro treten.

Das kann heiter werden …