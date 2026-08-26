Lesen, lachen, Haare machen!

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim findet eine Vorleseaktion unter dem Motto "Lies etwas vor – und lass dir einen neuen Look verpassen!" statt.

Vorlesen und mit einer neuen Frisur nach Hause gehen! An diesem Samstag sind Grundschulkinder herzlich eingeladen, ohne Anmeldung im Familienbüro zum Buch-Frisuren-Treff vorbeizukommen. Vielleicht muss ein wenig Zeit mitgebracht werden, aber dann könnt ihr den Geschichten der anderen Kinder zuhören.

Ob lustige Abenteuer oder spannende Märchen: Ihr sucht euch ein Buch aus der Bücherkiste aus, lest vor – und dürft euch dafür von unseren Friseurinnen und Friseuren einen neuen Look verpassen lassen (selbst ausgedachte Geschichten gehen auch!). Kurz: ein Tag voller Geschichten, Lachen und fresher Frisuren!

Wie gesagt: alles ohne Anmeldung, kommt einfach vorbei. Vielleicht müsst ihr etwas warten, schließlich haben unsere Frisurenprofis ja auch nur zwei Hände, aber wir werden es bestimmt lustig haben. Ein Tipp: Wascht euch gern (einen Tag) vorher schon zuhause die Haare! Fun fact: Es wird sogar ein waschechter Literaturprofi am Werk sein! Lisa Palmes übersetzt Bücher aus dem Polnischen ins Deutsche (zum Beispiel die der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, die auch zu unserem Festival kommt), ist aber außerdem ausgebildete Friseurin. Wer also möchte, lässt sich von Lisa die Haare schneiden, liest ihr dabei etwas vor – und fragt sie vielleicht auch mal, wie das eigentlich geht, das mit dem Übersetzen von tollen Büchern. Und vielleicht lernt ihr auch ein paar lustige Worte auf Polnisch!

Eine Veranstaltung des Familienbüros in Kooperation mit der Stadt Bad Mergentheim, der Kinderstiftung CAMIAN und der Stadtbücherei Bad Mergentheim.