Lesen und Löffeln – die literarische Mittagspause

Lesung und kulinarisches

Kilianshaus Heilbronn Kirchbrunnenstraße 32, 74072 Heilbronn

Genießen Sie die gastliche Atmosphäre im Kilianshaus bei hausgemachter Suppe, frischem Brot und einem guten Glas Wein vom ökologischen Weingut Schäfer-Heinrich aus Heilbronn!

Die Evangelische Erwachsenenbildung lädt ein zur literarischen Mittagspause, bei der Sie sich auf unterhaltsame und interessante Tischlesungen ebenso freuen dürfen wie auf schmackhafte hausgemachte Suppen und gesellige Tischgemeinschaft.

Essen & Trinken, Vorträge & Lesungen
