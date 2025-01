Lesen und Schreiben lernen in der Stadtbücherei

Das Lernstudio ist in die Stadtbücherei Tübingen integriert und ist ein Lernort für Erwachsene, die nicht oder schlecht lesen und schreiben können. Neben Leichtlese- und Hörmaterialien umfassen die Lernumgebungen im Studio Arbeitsplätze, an denen Lernportale der Grundbildung genutzt werden können. Der Lernbereich Alphabetisierung und Grundbildung bietet Übungen zum Lesen, Schreiben und Rechnen an. Aber auch andere hilfreiche Internetseiten und computergestützte Lernspiele können in der Stadtbücherei ausprobiert werden. Eine Kursleiterin der vhs Tübingen unterstützt und begleitet das Lernstudio samstags von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Das Angebot ist eine Kooperation mit der Stadtbücherei der Universitätsstadt Tübingen.