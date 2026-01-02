Auf vielfachen Wunsch bieten wir erstmals eine Lesenacht für Erwachsene an.

Wer schon immer mal eine Nacht in der Stadtbibliothek verbringen wollte, hat nun also Gelegenheit stundenlang ungestört zu schmökern. Ein eigentliches Programm wird es nicht geben, wer möchte kann im Michael-Ende-Kabinett aus einem Lieblingsbuch vorlesen. Das Restaurant Hummus & Co. sorgt für ein leckeres Buffet (15€ pro Person), Getränke gibt es zum Selbstkostenpreis und Frühstück dann im Café Samocca. Für leseaffine Paare auch eine ganz besondere Art in den Valentinstag hinein zu feiern!