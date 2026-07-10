Lesenacht: Fantastische Welten - mit Harry Potter, Bilbo Beutlin und Alea Aquarius durch die Nacht

Mach Dich mit uns auf in fantastische Welten: Zauberer, Einhörner, Nixen und finstere Schurken erwarten uns bei dieser Lesenacht-Reise. Wenn es dunkel wird, öffnen sich die Bücher und Helden aus spannenden Fantasy-Romanen stellen sich gefährlichen Aufgaben und schwierigen Rätseln. Dafür brauchen sie Deine Hilfe! Komm mit nach Hogwarts, Auenland und darüber hinaus!

Wir starten in unser Abenteuer am 18.08 um 20.00 Uhr. Am nächsten Morgen (19.08.) nach dem Frühstück ist die Lesenacht um 08.00 Uhr zu Ende.