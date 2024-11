Lesenswert! Empfehlenswerte neue Romane und Krimis zum Selberlesen und Verschenken

Aus der Fülle an Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt haben die Buchhändlerinnen Eva Roll und Eva Freimann eine Auswahl an Büchern getroffen, die sie am Mittwoch, 4. Dezember 2024 um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek vorstellen.

Schwerpunkt sind neue lesenswerte Romane und auch aktuelle Krimis, die spannendes und unterhaltsames Lesevergnügen versprechen und sich auch bestens zum Verschenken eignen. Die besprochenen Bücher liegen auf einem Büchertisch bereit.

Die Veranstaltung findet in Kooperation von Stadtbibliothek und Buchhandlung Schäufele statt.