"Lesenswert": Neue Kinder- und Jugendbücher

Der Buchmarkt wartet in jedem Herbst mit einer unglaublichen Vielzahl an interessanten und spannenden Neuerscheinungen auf.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, ist die Buchhandlung Schäufele aus Herrenberg wieder zu Gast in Entringen und stellt Ihnen neue Bücher vor.

Wie im letzten Jahr gibt es auch wieder einen zusätzlichen Abend, an dem neue Kinder- und Jugendbücher vorgestellt werden. In gemütlicher Atmosphäre bei einem Glas Wein lernen Sie die persönlichen Empfehlungen der Buchhändlerinnen Eva Freimann und Anke Blickle kennen.