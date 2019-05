Unsere Lesepatin Sabine Hornung liest das Buch „Tapsi geht baden“ von Sean Julian vor.

Walddrache Tapsi liebt es, sich im Schlamm zu wälzen. Doch so schlammig will ihn Elfe Pünktchen auf keinen Fall umarmen. Er soll sich erst baden. Doch das will Tapsi auf keinen Fall! Im Teich könnten ja Haie oder so auf ihn lauern. Traut sich Tapsi noch ins Wasser?