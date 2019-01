In der Geschichte "Die lustige Schlittenfahrt" von Christa Kempterhat es geschneit. Frau Bär ist begeistert. Sich im Schnee kugeln, einen Schneehasen bauen, Schlitten fahren - was für ein Spaß! Herr Hase sieht natürlich wieder nur den Stress und macht sich mit der Schneeschippe an die Arbeit. Und dann entdecken sie doch noch Gemeinsamkeiten.

Unsere Lesepatin Sabine Buder liest das Bilderbuch "Herr Hase und Frau Bär. Die lustige Schlittenfahrt" von Christa Kempter vor.