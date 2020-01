Das Muffelmonster hat wieder mächtig schlechte Laune. Kein Wunder, dass Moritz etwas dagegen unternehmen will. Ob Aufräumen hilft? Oder doch lieber Würstchen mit Vanillesoße zum Mittagessen? Nein, mit all seinen Monsterfreunden Erschrecken-Verstecken zu spielen, macht dem kleinen Muffelmonster am meisten Spaß! Denn Freunde vertreiben Muffellaune einfach am allerbesten.

Unsere Lesepatin liest "Hallo, kleines Muffelmonster" von Julia Boehme vor.