Leseraupe Pauli "Der Grolltroll ... jetzt reicht's!

Auf der anderen Seite des Waldes soll es einen tollen Abenteuerspielplatz geben. Aber der ist nicht nur toll, sondern superduperalarmschön! Mit Astgabelrutsche und Kastanienbad, mit Baumkronenschiffschaukel und Hüpfspringkissen, mit Kletterfelswand und einem großen Sandstrandsee. Der Grolltroll und seine Freunde wollen alles ausprobieren. Doch die Stimmung kippt, als die rücksichtslose Katze mit ihren beiden Freunden auftaucht und sich einfach alles nimmt, was sie haben will. Im Bauch des Grolltrolls beginnt es zu rumoren. So geht man doch mit anderen nicht um, oder …?