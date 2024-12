Auf einer Tropeninsel erfreut Gecko Goldi seine Artgenossen mit Tanz und Gesang. Er will ein Star werden. Diese sind genervt, so dass Goldie zu einer Schlucht wandert, um dort seiner Leidenschaft zu frönen. Doch was sind das für schreckliche Töne, die er als Antwort auf seinen Gesang bekommt?