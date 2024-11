Leseraupe Pauli "Hase Hibiskus und das Weihnachtstier"

In diesem Jahr muss Hase Hibiskus den Weihnachtsmann vertreten. Geschenke besorgen, einpacken, verteilen - und fertig. Das klingt eigentlich gar nicht so schwierig. Doch wer Hase Hibiskus, Maxi Maus und Tom Bär kennt, der ahnt, dass nichts läuft wie geplant, denn wo die drei auftauchen, sind Trubel und Chaos vorprogrammiert. Und so wird es ein besonderes Weihnachtsfest mit ganz außergewöhnlichen Geschenken. Aber eins ist klar: Es ist das beste Weihnachten aller Zeiten!