Lesespass Ansbach 2026

Wie mächtig das Wort ist, merken wir erst, wenn wir versuchen ohne Worte zu kommunizieren. Bilder, Gestik und Mimik können viel ausdrücken, doch lassen oft großen Raum für Interpretation.

Nichts kann dem Gegenüber so präzise vermitteln, was man denkt, fühlt oder braucht wie sorgfältig gewählte Worte. Auch die seit ein paar Jahren in der breiten Gesellschaft genutzten KI-Systeme arbeiten sprachbasiert. Das geschriebene Wort ist also auch Medium der Zukunft.

Dieses Jahr soll es beim Lesespaß darum gehen, dem Wort als Schatz auf den Grund zu gehen. Wie viele Worte benötigt man, um eine Geschichte zu erzählen? Was macht eine gute Geschichte aus? Wie wird aus Worten Kunst?

Kinder und Jugendliche von klein bis groß tauchen in verschiedenen Kreativ-Workshops und (Bilderbuch-)Lesungen in die Welt der Worte ein!

Das vollständige Programm befindet sich derzeit noch in Planung. Die genauen Termine und Programmpunkte geben wir bekannt, sobald alle Details abgestimmt sind.