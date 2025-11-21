Lesestoff - Neue Bücher entdecken mit Karin Friedle-Unger

Mit viel Witz, Charme und Leidenschaft stellt Karin Friedle-Unger ausgewählte Neuerscheinungen vor, die ihr besonders am Herz liegen, um allen Leserinnen und Lesern richtig Lust auf den literarischen Herbst zu machen.

Lassen Sie sich unterhalten und werfen Sie den einen oder anderen Blick in die neuen Bücher der Saison. Genießen Sie einen vielseitigen Abend inmitten von Büchern und mit literarischen Tipps für ungetrübtes Lesevergnügen.