Am Freitag um 15:30 Uhr laden wir einmal im Monat alle kleinen und mittelgroßen LeseTiger zu uns in die Theaterlounge zur Lesestunde.

Macht es Euch gemütlich, hört zu und lernt immer wieder neue, lustige und auch spannende Bücher kennen. Im Anschluss darf gebastelt werden!

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Ortschaftsverwaltung Burladingen- Melchingen. Geeignet für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.

Die Veranstaltung dauert ca. 1 Stunde.

Geeignet für Kinder ab 4 Jahren.