Die Interessierten treffen sich am Freitag, 12.06.2026 um 18.30 Uhr im Lesecafe der Stadtbücherei.
Hannah Häffner: Die Riesinnen
Thomas Schlesser: Monas Augen
Info
Stadtbücherei in der MAG Schillerstraße 2 Geislingen
Freizeit & Erholung
Stadtbücherei in der MAG Schillerstraße 2 Geislingen
Die Interessierten treffen sich am Freitag, 12.06.2026 um 18.30 Uhr im Lesecafe der Stadtbücherei.
Hannah Häffner: Die Riesinnen
Thomas Schlesser: Monas Augen
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