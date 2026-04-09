Die Interessierten treffen sich am Freitag, 04.09.2026 um 18.30 Uhr im Lesecafe der Stadtbücherei. Die Titel werden noch bekannt gegeben.

Übrigens: Auch wenn Sie die Bücher vor diesem Abend nicht lesen konnten, können Sie gerne am Lesetreff teilnehmen. Wir reden auch über Bücher, die wir gerade gelesen haben oder über Bücher, die uns besonders gefallen haben und freuen uns deshalb über jeden neuen Teilnehmer... Der Lesetreff ist eine Veranstaltungsreihe des Geislinger LiteraturNetzwerkes e.V. und der Stadtbücherei