LeseZeichen: „Ruhm“ von Daniel Kehlmann

Ein Roman in neun Geschichten: Ein Schriftsteller mit der unheilvollen Neigung, Menschen, die ihm nahestehen, zu Literatur zu machen, ein verwirrter Internetblogger, ein Abteilungsleiter mit Doppelleben, ein berühmter Schauspieler, der lieber unbekannt wäre, eine alte Dame auf der Reise in den Tod – Ihre Wege kreuzen sich in einem Geflecht von Episoden zwischen Wirklichkeit und Schein. Wir treffen uns einmal im Monat im Kutschersaal und diskutieren über ein Buch. Susanne Lüdtke, Literaturwissenschaftlerin, moderiert das Gespräch. Alles ist erlaubt – stechende Kritik, begeisterte Plädoyers oder auch einfach nur interessiertes Zuhören. Keine Vorkenntnisse nötig, nur jede Menge Leselust! Die Veranstaltungssprache ist deutsch.