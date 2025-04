Wir laden ein zu einem Lesekreis am letzten Dienstag im Monat in die Stadtbücherei Weinstadt. Aus der Gruppe der Teilnehmer wird jeden Monat die Biografie eines Autors vorgetragen und über den Inhalt eines besonderen Buches referiert. Vor allem zeitgenössische Autoren werden besprochen. Wir diskutieren anschließend immer lebhaft über das Gehörte und setzen so neue „Lesezeichen“