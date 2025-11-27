Lesezirkus für Große

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Lesezirkus wird an jedem letzten Donnerstag im Monat Vorlesen für Kinder ab 4 Jahren angeboten.
Info
Mediothek Ilsfeld König-Wilhelm-Straße 80 Ilsfeld
Vorträge & Lesungen
Programm: Das tapfere Schneiderlein
bis
Mediothek Ilsfeld König-Wilhelm-Straße 80 Ilsfeld
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Lesezirkus wird an jedem letzten Donnerstag im Monat Vorlesen für Kinder ab 4 Jahren angeboten.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH