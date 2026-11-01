Lesezirkus für Große und Kleine

Das Weihnachtsspecial des Lesezirkus gibt es natürlich wieder für Große und Kleine, d.h. es gibt parallele Vorlesestunden, eine wie üblich für Kinder ab 4 Jahren und eine für kleinere Kinder ab 2 Jahren in Begleitung.

Ohne Anmeldung, einfach vorbeikommen. Wir führen den Treuepass weiter, d.h., für jeden Besuch bekommt das Kind einen Stempel in den Treuepass (dieser verbleibt der einfacheren Handhabung wegen in der Mediothek). Wenn man 5 Stempel gesammelt hat, darf man sich eine Kleinigkeit aussuchen.