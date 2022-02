× Erweitern Robert Winter Leslie Clio

Künstlerische Kompromisse waren hier schließlich zu keinem Zeitpunkt vorgesehen.

Zuvor hatte die echo-nominierte Sängerin und Songschreiberin ihre eigene Plattenfirma gegründet, ein neues Team zusammengestellt und in einem selbstbefreienden künstlerischen Prozess einige der faszinierendsten Songs ihrer bisherigen Karriere geschrieben.

Im März und April wird sie nun mit dem neuen Album auf Tour gehen, sieben Konzerte stehen auf dem Tourneeplan. Tickets sind ab Freitag, 03.12. erhältlich!

„No one!s gonna tell you how to move on / Except the girl with a gun”, singt Leslie Clio in „Girl With A Gun“, dem Opener ihres vierten Albums „Brave New Woman“ und umreißt damit gleich zu Beginn, worum es auf diesem zu gleichen Teilen kämpferischen wie in sich selbst ruhenden Album geht: Zwei Jahre lang hat Clio zuvor nach einer Plattenfirma gesucht, die ihre Vision versteht, der sich erschließt, worum es ihr verdammt noch mal mit diesen neuen Songs geht.

Jeder Ton, jede Zeile, jedes Arrangement sollte am Ende genau an der Stelle sitzen, an der Leslie Clio es haben wollte, weil es nirgendwo anders hingehört. Also hat Clio kurzerhand ihr eigenes Label gegründet und veröffentlicht „Brave New Woman“ nun selbst – unterstützt von einem komplett weiblichen Kernteam. Das Album ist insofern nicht zuletzt Leslie Clios stolze Message an die Welt, immer seine Frau zu stehen: „Stick to your guns“, das war die Losung.