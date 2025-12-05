Am Vorabend zu Nikolaus gastieren Beate Lesser und Karl Schramm in der Blues Station und kramen allerlei Überraschungen aus ihrem reich gefüllten Krabbelsack.

Mit Gitarren, Ukulele und diversen Kleininstrumenten intonieren die beiden Musiker ihre Lieblingslieder aus gut 150 Jahren Tongeschichte. Leidenschaft und Humor sind die Grundlagen, mit denen Lesser & Schramm ihre Streifzüge durch verschiedene Sparten uunternehmen. Swing und Country aus den 1930-50er Jahren werden munter vermischt mit Beat, Rock und Psychedelischem aus den 1960/70ern. Thematisch wird es natürlich weihnachtlich werden, aber nicht nur. Rentier Rudolph und das weiße Kaninchen schütteln sich Klaue und Pfote. Meilenweites Sichtvermögen und Hirnschäden schließen einander nicht aus. Schlittenfahren, mit Vögeln fliegen, auf Mustangs reiten oder auf Wellen surfen – alles ist möglich. Kurzum: Ein äußerst unterhaltsamer Abend steht bevor. Wer Abenteuer und Zeitreisen mag, ist hier goldrichtig. Und: Aus jahreszeitlich gegebenem Anlass dürfen selbst gebackene Weihnachtsgutsl zur allgemeinen Verkostung mitgebracht werden. Lesser & Schramm freuen sich auf regen Austausch!