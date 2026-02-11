Lessons from the Edge

Wie Timor-Leste, der Ozean und außergewöhnliche Erlebnisse BOLDER geprägt haben.

Eine inspirierende Leadership-Veranstaltung zur Feier der Veröffentlichung von BOLDER mit der Autorin Birgit Hermann.

Was können uns eine der jüngsten Nationen der Welt, der Ozean und außergewöhnliche Herausforderungen über Führung lehren? Die Beraterin für Führungskräfte, Rednerin und Autorin Birgit Hermann gibt Einblicke in mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen humanitäre Hilfe, Meeresschutz und internationale Entwicklung. Dabei verbindet sie berufliche Erkenntnisse mit persönlichen Herausforderungen wie der Durchquerung der Sahara zu Fuß und einer Radtour quer durch Afrika.

Von Timor-Leste bis zur Antarktis, vom Freitauchen im Ozean bis zum Präsidentenpalast in Dili, wo ihr Führungsbuch BOLDER vom Friedensnobelpreisträger José Ramos-Horta vorgestellt wurde: Birgit Hermann erzählt Geschichten über Mut, Resilienz und Zusammenarbeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Sie zeigt, wie Führung in Zeiten von Unsicherheit und Wandel gelingen kann.

Die aus Heilbronn stammende Autorin, die heute zwischen Timor-Leste, Neuseeland und Deutschland lebt, kehrt in ihre Heimatstadt zurück, um die Erfahrungen hinter BOLDER und ihr über Kontinente hinweg entwickeltes Führungskonzept vorzustellen. Der Abend endet mit einer interaktiven Fragerunde und der Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit der Autorin.

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache im Rahmen der International Staff Weeks 2026 an der Hochschule Heilbronn statt.

Weitere Infos auf www.hs-heilbronn.de/de/bolder