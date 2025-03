Lesung: „Allein unter Dünnen“ von Heide Fuhljahn

Eine waagemutige Reise durch eine Welt im Schlankheitswahn. In diesem Buch stellt sich Heide Fuhljahn stellvertretend für ihre Leser:innen verschiedenen Mutproben. Sie erzählt von Selbstversuchen wie dem Ausflug an den FKK-Strand, von Reisen in Länder, in denen andere Schönheitsnormen gelten. Und von Begegnungen mit Expert:innen, die Aufschluss darüber geben, was sich in unserer Gesellschaft ändern muss, damit Glück und Schönheit nicht länger von der Waage abhängen. Heide Fuhljahn, geboren 1974 in Kiel, ist freie Journalistin und Buchautorin und lebt in Hamburg. Nach einer Banklehre studierte sie Skandinavistik, Strafrecht und Kriminologie bis zur Magisterreife. Es folgten ein PR-Volontariat und ein journalistisches Volontariat. Sie schreibt seit über 15 Jahren für die Brigitte und ist Autorin des Bestsellers „Kalt erwischt.“

Preis

Eintritt frei

Hinweis

Ohne Anmeldung

Präsentiert vonStadtbücherei Esslingen