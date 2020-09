Im Museum Würth findet am Mittwoch, 14. Oktober, 19.30 die Lesung „Aller Tod will Ewigkeit“ mit Uli Paulus statt. Was macht den Menschen zum Menschen? Diese philosophische Frage verknüpft der Autor mit einem packenden Kriminalfall und thematisiert die Philosophie Nietzsches, das Euthanasieprogramm des NS-Regimes und die Entwicklung Künstlicher Intelligenz.