Lesung „Die letzten Kriegstage in der Gemeinde Welzheim“

2025 jährt sich das Ende des 2. Weltkrieges zum achtzigsten Mal. Aus diesem Anlass lesen am Freitag, 11.4.205, um 19 Uhr im Ratssaal, Rathaus Welzheim, Mitglieder des Vereins aus den Aufzeichnungen von Karl Munz über „Die letzten Kriegstage in der Gemeinde Welzheim“ und von Wilhelm Rapp über „Die letzten Kriegstage in der Gemeinde Kaisersbach“ vor. Außerdem werden Auszüge aus dem Tagebuch eines unbekannten französischen Kriegsgefangenen aus Rienharz vorgelesen.