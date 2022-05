„Soziale Geschichte(n)“ und Tapasbar

Am Freitag, 17. Juni, findet in der Kulturkantine der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen eine Veranstaltung zum Buch „Soziale Geschichte(n) – Soziale Arbeit im Wandel der Zeit“ statt. Das Buch wurde Ende letzten Jahres von Nora Burchartz, Regine Glück und Döndü Oktay erstmalig herausgegeben. 37 Autorinnen und Autoren erzählen die unterschiedlichsten Geschichten aus der Lebenswirklichkeit sozialer Arbeit und von den Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Buchpräsentation, Lesungen aus dem Buch und musikalische Einlagen von dem aus Nürtingen stammenden Jazzmusiker Martin Keller bieten ein abwechslungsreiches Programm. Der Beginn ist um 19 Uhr. Ab 20 Uhr werden dann in der Tapasbar kleine kulinarische Köstlichkeiten serviert. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.